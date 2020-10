Vaccino Covid, Aifa: "Ok possibile a gennaio-febbraio"

Fotogramma

"La valutazione dell'Europa, e l'Aifa per l'Italia, per il vaccino di Astrazeneca (uno dei tre più avanti nella sperimentazione) è iniziata, ma per ora abbiamo solo i dati sugli animali, ancora non ci sono stati sottomessi i dati degli studi clinici. Penso che tardino fino a novembre, per avere più dati. Quello che conta è sapere non solo se c'è la risposta immunitaria, che c'è nei vaccini di Astrazeneca, Pfizer e Moderna. Le novità riguardano la capacità produttiva per dicembre: l'approvazione potrebbe arrivare a gennaio-febbraio. I tempi sono più brevi rispetto a quelli soliti, ovvero anni. Capisco che c'è una meta psicologica per fine anno, ma se non è dicembre sarà gennaio". E' l'ipotesi di Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ospite di 'Agorà' su RaiTre.

"Qualcuno ha detto che le agenzie regolatorie hanno iniziato a valutare i vaccini anti-Covid - rimarca Magrini - Ma, ripeto, si sono cominciati a valutare i dati delle sperimentazioni sugli animali, che sono preliminari. I dossier dei vaccini sono decine di migliaia di pagine e quindi si sono cominciati a studiare. La produzione è cominciata - ha concluso - e poi ci sono i tempi della somministrazione, una volta che i vaccini saranno disponibili, prima andranno alla popolazione a rischio e poi a tutti".