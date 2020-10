Covid Usa, Fda approva trattamento remdesivir

(Fotogramma)

Nonostante la 'bocciatura' incassata dallo studio Solidarity dell'Organizzazione mondiale della sanità, la Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha approvato l'antivirale Veklury* (remdesivir) per l'uso in pazienti adulti e pediatrici dai 12 anni in poi per il trattamento di forme di Covid-19 che richiedono il ricovero. Remdesivir "è il primo farmaco per Covid-19 ad essere approvato dalla Fda", fa sapere la stessa agenzia in una nota. Il trattamento "deve essere somministrato solo in un ospedale o in una struttura sanitaria in grado di fornire cure paragonabili a quelle ospedaliere".

Questa approvazione "non include l'intera popolazione autorizzata a utilizzare il medicinale in base al via libera per l'uso di emergenza (Eua)", rilasciato il 1 maggio 2020. "Per garantire l'accesso continuo al trattamento da parte dei bambini precedentemente inclusi dall'Eua, la Fda ha rivisto questa misura includendo i bimbi ricoverati per Covid di peso compreso tra 3,5 kg e 40 kg. "Sono in corso studi clinici per valutare la sicurezza e l'efficacia di Veklury* in questa popolazione di pazienti pediatrici".

"La Fda si impegna ad accelerare lo sviluppo e la disponibilità di trattamenti per Covid-19 durante questa emergenza sanitaria pubblica senza precedenti", ha affermato il commissario della Fda Stephen M. Hahn. "L'approvazione di oggi è supportata dai dati di numerosi studi clinici che l'agenzia ha rigorosamente valutato e rappresenta un'importante pietra miliare scientifica nella pandemia".

L'approvazione da parte della Fda di un nuovo prodotto farmaceutico "richiede prove sostanziali di efficacia e una dimostrazione di sicurezza per gli usi previsti del farmaco", ricorda l'Agenzia americana. L'approvazione di remdesivir è stata supportata dall'analisi dei dati di tre studi clinici randomizzati e controllati che includevano pazienti ospedalizzati con Covid-19 da lieve a grave.