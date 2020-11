Covid, Bucci: "Dosi sufficienti vaccino non prima di 6 mesi"

Afp

"Siamo ancora ad almeno mezzo anno di distanza dalla possibilità di ottenere sul serio i primi vaccini su una scala sufficiente, così come i primi anticorpi monoclonali". E' la previsione del biologo Enrico Bucci, professore associato alla Temple University di Philadelphia. "Se da un punto di vista delle terapie è probabile che riusciremo ad averne di efficaci - avverte in un'intervista a 'Radio Anch'io' su Rai Radio1 - non arriveranno certo in tempo per evitarci la seconda ondata" di Covid-19 "che è già cominciata".