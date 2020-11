Vaccino Covid, Zampa: "Bene annuncio Pfizer dopo esito elezioni Usa"

Afp

"Ho molto apprezzato che la Pfizer abbia atteso l’esito delle elezioni americane e la sconfitta di quel campione di @realDonaldTrump per annunciare l’efficacia straordinaria del vaccino anti Covid. La scienza ci fa sognare". Lo scrive in un tweet la sottosegretaria Sandra Zampa, dopo l'annuncio dell'azienda americana sull'efficacia, al 90%, del vaccino in sperimentazione.