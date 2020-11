Covid, Pregliasco: "Anticorpi monoclonali e vaccino, approccio a tenaglia"

(Fotogramma)

"Oltre alla buona notizia relativa al vaccino Pfizer, sicuramente interessante è l'approccio degli anticorpi monoclonali: lo vedo come uno sviluppo della plasmaterapia, storicamente usata, ma ancor più strutturata ed efficace attraverso una industrializzazione su grandi numeri. Un approccio che, insieme al vaccino, ci permetterà un approccio a tenaglia contro Covid". E' il commento all'Adnkronos Salute del virologo dell'Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, al via libera della Fda (Food and Drug Administration) americana all'uso di emergenza dell'anticorpo monoclonale Lilly.