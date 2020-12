Vaccino Covid, virologi: "Efficace e sicuro, salverà inverno 2021"

(Afp)

Il vaccino anti-Covid prossimo all'arrivo anche in Italia sarà "efficace e sicuro". E garantirà "una protezione che, se tutto andrà per il meglio, potrebbe avvenire prima del temuto ritorno del coronavirus Sars-CoV-2 nel periodo autunno-invernale 2021". Non hanno dubbi i relatori del quarto Congresso nazionale della Società italiana di virologia (Siv-Isv), organizzato da Guido Antonelli, Arnaldo Caruso e Massimo Clementi. All'evento, che si è svolto online, hanno partecipato centinaia fra i principali ricercatori del settore, italiani e stranieri.

Fra gli altri anche Guido Silvestri, della Emory University di Atlanta negli Usa, ha voluto dissipare "ogni possibile dubbio sull'efficacia e sulla sicurezza del nuovo vaccino Pfizer", che il colosso americano ha sviluppato in collaborazione con la tedesca BioNTech, e che "contribuirà sicuramente, insieme ad altri vaccini presto in arrivo sui mercati internazionali, a contenere, e poi speriamo tutti a bloccare per sempre, la pandemia di Sars-CoV-2".

Questo il "take home message" che arriva dal meeting virtuale: "Resistere e contrastare l'infezione con le poche, ma efficaci norme di tutela che oramai tutti conosciamo (distanza di sicurezza, mascherina, lavaggio frequente delle mani) - raccomandano gli esperti - in attesa che il vaccino, una volta disponibile su scala globale, ci metta tutti definitivamente al sicuro da Covid-19".