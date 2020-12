Burioni: "Quale vaccino farò? Il primo disponibile"

(Fotogramma)

Quale vaccino anti Covid-19 farà il virologo Roberto Burioni? Lo rivela lo stesso docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano su Facebook. Semplicemente "quello che sarà per primo disponibile. Il prima possibile", annuncia l'esperto, commentando l'approvazione negli Usa del secondo vaccino (Moderna) da parte della Fda.

Quindi lancia un monito: "Germania: 410 centri per la vaccinazione contro Covid-19 già pronti a partire. Qual è la situazione in Italia? Questa volta ritardi e disorganizzazioni non possono essere tollerati", scrive Burioni postando la mappa dei centri individuati dai tedeschi per somministrare le iniezioni scudo non appena arriverà l'ok dell'agenzia europea del farmaco Ema.