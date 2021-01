Iss: "Vaccino non può causare il Covid"

Fotogramma

Può il vaccino causare il Covid? A rispondere 'no' sono gli esperti dell'Istituto superiore di sanità, nella nuova sezione del sito dedicata al vaccino contro Covid-19, con le principali Faq, le fake news e le attività dell'Iss. "Una eventuale malattia Covid-19 successiva alla vaccinazione - chiariscono - può essere causata solo da una infezione naturale del virus, contratta indipendentemente dal vaccino".

"Il vaccino attualmente in uso in Italia usa la tecnologia a mRna. Il vaccino induce l'immunità fornendo a cellule umane esclusivamente le istruzioni per produrre un frammento del virus, la proteina Spike, che indurrà la produzione di anticorpi specifici verso il virus SARS-CoV-2 - ricordano dall'Iss - Con questo vaccino, quindi, non viene somministrato alcun virus, né vivo né attenuato, e la sola proteina spike non può causare infezione o malattia".