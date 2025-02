Farmaci: aflibercept 8 mg ridefinisce trattamento maculopatie in Italia

Ridefinire radicalmente il trattamento delle maculopatie in Italia. L’introduzione di aflibercept 8 mg, una nuova formulazione rispetto ai 2 mg della precedente, rappresenta un progresso nella cura della degenerazione maculare neovascolare (nAmd) e dell’edema maculare diabetico (Dme) perché riduce il numero di iniezioni intravitreali che da mensili diventano ogni 5 e, addirittura, in alcuni pazienti, ogni 6 mesi. A migliorare la qualità di vita dei pazienti e a semplificare l’attività clinica c’è anche il lancio in Italia di OcuClick™, una siringa pre-riempita per la somministrazione di aflibercept 8 mg, come si è evidenziato nell’ incontro con la stampa ‘Una nuova opportunità per la gestione della maculopatia’, organizzato da Bayer a Milano.