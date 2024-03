Farmaci: Borghi (UniBo), ‘dapagliflozin efficace in 3 patologie, spesso combinate nel paziente’

“Dapagliflozin è un farmaco che si è mostrato in grado di avere efficacia nei confronti di tre condizioni cliniche diverse, le quali sono molto frequentemente combinate, soprattutto nei pazienti seguiti dalla divisione di Medicina interna”. Lo ha detto Claudio Borghi, professore di Medicina interna all'università di Bologna e direttore Unità operativa di Medicina interna Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna, in occasione di una conferenza stampa a Milano promossa da Astrazeneca per annunciare da parte di Aifa la rimborsabilità dell’estensione di indicazione di dapagliflozin per il trattamento dello scompenso cardiaco cronico sintomatico, oltre che per il diabete mellito di tipo 2 e della malattia renale cronica.