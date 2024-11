Farmaci, Lattuada (Otsuka Italia): "Dal 1974 in Europa a fianco pazienti"

“Cinquant'anni fa Otsuka Pharmaceutical ha iniziato la sua attività di ricerca e sviluppo nell'area del Cns, ovvero psichiatria e neurologia, trovando soluzioni importanti diventate leader di mercato nell'area psichiatrica, soprattutto nella psicosi. Successivamente, in questi anni ha sviluppato anche tutta la ricerca e sviluppo nell'area neurologica”. Così Alessandro Lattuada, amministratore delegato Otsuka Italia, in occasione della conferenza stampa a Roma per celebrare il mezzo secolo di attività dell’azienda farmaceutica in Europa alla presenza di clinici, associazioni di pazienti e rappresentanti dell'Ambasciata del Giappone in Italia. Oltre ai risultati raggiunti sono stati illustrati gli obiettivi del prossimo futuro in favore di pazienti e caregiver.