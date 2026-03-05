Farmaci, Luppi (Msd): "Payback farmaceutico non più sostenibile"

"Bisogna rendere l'Italia e l'Europa ancora più attrattive. La prima azione da fare è eliminare il payback farmaceutico: siamo arrivati a un livello di insostenibilità totale, dobbiamo agire concretamente. La revisione del Testo unico della farmaceutica può essere uno strumento per mettere fine a questo odioso fardello che risulta un freno anche dal punto di vista burocratico oltre che sostanziale". Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia intervenendo all'ottava edizione di 'Investing for life health summit' organizzata dalla farmaceutica a Roma.