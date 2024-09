Varbella illustra l'importanza di seguire uno stile di vita sano per prevenire le malattie cardiovascolari. Un’alimentazione equilibrata, l'esercizio fisico regolare e la moderazione di alcol e fumo possono fare una grande differenza. Lo sport, come il Dragon Boat, diventa un mezzo potente per mantenere il cuore in salute e prevenire complicazioni.