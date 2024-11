Filippini (Sanofi): "Azienda contribuisce con 1,4 mld a Pil Italia"

"Oggi abbiamo voluto promuovere un incontro dedicato al valore strategico che il settore farmaceutico porta al sistema Paese, con un approfondimento grazie anche alla collaborazione con l'istituto di ricerca. Proprio sull'impatto che Sanofi porta al nostro Paese, sono emersi dati significativi: 1,4 miliardi in tema di contributo al Pil, ma anche in termini di valore, che ogni posto di lavoro in Sanofi genera nel sistema Paese con un moltiplicatore di oltre cinque". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Fulvia Filippini, direttore Affari istituzionali di Sanofi Italia, in occasione del convegno 'Il valore del settore farmaceutico nel sistema Paese. Una Life Sciences strategy italiana', promosso da Sanofi a Roma.

"Questi dati - spiega Filippini - fanno sicuramente riflettere sull'importanza del settore anche in tema di Ricerca e Sviluppo. Abbiamo proprio recentemente dichiarato la volontà di incrementare del 50% a livello globale gli studi clinici di fase 3 già dall'anno prossimo e l'Italia giocherà un ruolo fondamentale anche nella ricerca clinica. Tutto questo è importante, ma quello che vogliamo fare oggi è lanciare un appello al Paese perché si doti di una Life Sciences strategy comprensiva di diversi aspetti, non solo quello del finanziamento".

"Si sta discutendo in questo momento la legge di Bilancio. C'è un tema di sottofinanziamento strutturale della spesa farmaceutica ospedaliera per una domanda che cresce per l'innovazione che l'industria porta - sottolinea Filippini - che ha una serie di benefici di riduzione di altre spese. C'è quindi il tema del payback che va sicuramente corretto e che è insostenibile. C'è anche però il tema dell'accesso per rendere sempre più veloce l'accesso ai pazienti alle nuove terapie", conclude.