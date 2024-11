Fioretto (Cipomo): "Un approccio interdisciplinare per le pazienti oncologiche"

“L’oncologia è un settore complesso, anche dal punto di vista dei numeri. Abbiamo in questo momento oltre 3.600.000 persone che convivono con una diagnosi di cancro,” ha spiegato Luisa Fioretto, Direttore del Dipartimento Oncologico Asl Toscana Centro e presidente CIPOMO, intervenuta alla manifestazione. “L’impatto psicosociale della malattia oncologica, in particolare nelle donne con tumore al seno, richiede interventi riabilitativi e supportivi. Non è un caso che questa attività, come il Dragon Boat, sia particolarmente significativa per le donne: rappresenta prevenzione, empowerment e una grande testimonianza di coraggio.”