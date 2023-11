Franca: “Il podcast mi ha aiutato a non sentirmi più sola”

“Il podcast mi ha cambiato, mi ha dato una forza che non pensavo di avere. Prima ero molto debole, ma sentire le voci e le esperienze di altre persone, chiamiamoli ‘amici’, che hanno sofferto come me, mi ha aiutato a non sentirmi più sola”. Lo ha detto Franca, paziente e tra le voci del podcast, a margine dell’evento di presentazione della seconda edizione del podcast ‘La strada davanti a sè’, che raccoglie la voce e i pensieri di chi ha affrontato un tumore ematologico. Il podcast, promosso da Gilead Sciences e realizzato da Chora Media, racconta quest’anno le storie di Franca, Enrico e Gabriella, i quali sono stati sottoposti alla terapia CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T cell therapies).