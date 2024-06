Frassinetti (Ministero Istruzione): "Corretta alimentazione va insegnata a scuola"

"Il ruolo delle istituzioni riguardo l'educazione alimentare è veramente molto importante. E in questo senso è strategica la funzione delle scuole, già a partire da quelle dell'infanzia. Per questa ragione abbiamo inserito l'educazione alimentare nelle linee guida dell'educazione civica, così da far conoscere i corretti stili di vita ai ragazzi, per renderli consapevoli dell’importanza della dieta mediterranea e di tutte le possibilità che questa offre. L’obiettivo è che la corretta alimentazione diventi uno stile di vita, aiutando anche a prevenire alcune patologie”. Queste le parole di Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’istruzione e del Merito durante la presentazione del volume “Proteine nella dieta mediterranea”, svoltasi a Roma presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, e promossa dalla Fondazione Istituto Danone.