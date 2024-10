G7, Padovani (Sin): "La salute del corpo parte dal cervello"

Il presidente dei neurologi, ‘ abbattere i confini tra i diversi esperti: il cervello è di tutti e dobbiamo lavorare insieme ’ “La salute del corpo parte dal cervello, e un cervello sano è la base per prevenire anche molte malattie somatiche”. Così Alessandro Padovani, presidente della Sin, Società italiana di neurologia, ad Ancona, capitale europea della salute del cervello, spiega, all’Adnkronos Salute, l’importanza della promozione della salute del cervello per la sanità pubblica, nel corso di un evento di Extra G7 Salute, organizzato da Ean, European academy of neurology, in collaborazione con Sin, la Società italiana di neurologia e con la Strategia italiana per la salute del cervello. Con ‘One brain, one health’, “ci colleghiamo al concetto di One health promosso dal ministero della Salute - precisa Padovani - che considera la salute umana legata all’ambiente, alla vita degli animali e delle persone. Lo slogan ‘One brain’ sottolinea la necessità di abbattere i confini tra i diversi esperti del cervello: il cervello è di tutti, e dobbiamo lavorare insieme - conclude - per migliorare tutte le malattie che lo riguardano”.