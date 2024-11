G7 Salute: dalle strategie per l’antibiotico-resistenza al Villaggio della Salute voluto dalla Fism

Si è svolta presso il Ministero della Salute a Roma la presentazione dell’evento conclusivo del G7 Salute sul tema dell’antibiotico-resistenza. Un evento, presentato da parte dallo stesso sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, che si svolgerà a Bari il prossimo 28 e 29 novembre e che si colloca come naturale evoluzione del dibatto su quella che è stata ormai dichiarata una emergenza di salute globale, e non soltanto nazionale. L’Antibiotico-Resistenza rappresenta infatti una delle sfide più urgenti e complesse dei nostri tempi, una minaccia che non conosce confini e richiede un impegno da parti di tutti.