Gemmato: "88% casi cancro seno si risolve entro 5 anni da diagnosi"

"Il grande tema odierno è che, se da un lato l'88% dei casi di tumore alla mammella diagnosticati si risolve nell'arco del quinquennio successivo alla diagnosi, dall'altro resta un 12% di donne che, purtroppo, non ce la fa. Iniziative come questa, che ha interessato il personale femminile della Polizia di Stato, mettono al centro l'importanza della prevenzione. Diagnosticare per tempo una patologia, attraverso campagne di controlli cadenzati nel tempo, equivale a evitare che questa giunga alla fase sintomatica. Ciò vuol dire riuscire a curare meglio gli italiani, ma anche poter ridurre e razionalizzare la spesa sanitaria: una strategia fondamentale in un Paese nel quale l'età media della popolazione è un aumento". Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, intervendo oggi a Roma alla presentazione dei risultati della campagna 'Care for Caring - Ambasciatrici della prevenzione', progetto di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione del tumore al seno, rivolto alle donne in forza alla Polizia di Stato.