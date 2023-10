Giarratano: “L'emergenza è una disciplina usurante, che si fa per passione. Il Covid ci ha fatti diventare medici: prima l'anestesista era considerato una figura intermedia tra il chirurgo e il medico, oggi le persone hanno compreso quanto sia strategica questa figura professionale per il Sistema Sanitario Nazionale” ha detto il Prof. Antonino Giarratano, Presidente Siaarti al 77esimo Congresso Siaarti che si è tenuto a Roma. “Le carenze di anestesisti rianimatori non sono uniformi sul territorio nazionale, in tante regioni il problema è negli ospedali di base, ma senza una riforma del Sistema territoriale ospedaliero non basteranno mai gli anestesisti rianimatori. Bisogna avere una visione globale.”