Gigliuto (Ist. Piepoli), 'consumatore chiede più informazione da parte istituzioni'

‘I due terzi degli intervistati non tornerebbero al tabacco tradizionale’

“Abbiamo intervistato un campione rappresentativo di quegli italiani che usano prodotti a tabacco riscaldato a dispetto di quello tradizionale. Sono emersi chiaramente dagli intervistati i benefici che loro stessi hanno ottenuto: alcuni si sentono meglio, altri vedono migliorati i propri rapporti relazionali con le altre persone. I due terzi degli intervistati non tornerebbe indietro al tabacco tradizionale”. Queste le parole di Livio Gigliuto, Presidente Esecutivo dell’Istituto Piepoli, poco prima di presentare - presso la Sala Civita di Palazzo Generali a Roma- i risultati della ricerca su “Le abitudini e le opinioni dei consumatori adulti di prodotti di tabacco riscaldato”.

“L’altro tema emerso come fondamentale è stato quello dell’informazione - ha proseguito Gigliuto -. Tantissimi di questi consumatori ci hanno confessato il bisogno di avere più dettagli circa i risultati delle ricerche che mettono a confronto le due tipologie di prodotto. In particolare, gli italiani chiedono più attenzione e più studio sulle differenze che intercorrono tra il tabacco tradizionale e quello riscaldato. Coloro che utilizzano quest’ultimo tipo di prodotti affermano che una migliore diffusione di dati aiuterebbe, se non a smettere, sicuramente a dirottare il consumatore verso qualcosa di meno dannoso”.

Un ulteriore focus centrale emerso dalla ricerca è il concetto di passaparola che “è lo strumento principale di conoscenza del tabacco riscaldato - ha aggiunto Gigliuto, concludendo che - moltissimi intervistati lo consiglierebbero in primis a chi non riesce a smettere di fumare”.