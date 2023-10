Giornata della salute mentale, Fedez: "In Italia non si investe abbastanza"

L'appello social per sostenere la lotta al disagio psichico e le associazioni in campo. Fondazione Progetto Itaca: "Felici e riconoscenti. Chi soffre trovi il coraggio di rompere il muro delle paure"

Fedez 'testimonial' della lotta contro il disagio psichico. Dopo avere raccontato la sua esperienza personale in una lunga intervista, oggi nella Giornata mondiale della salute mentale il rapper lancia un appello social per aumentare gli investimenti pubblici a supporto di chi soffre. In Italia non si fa ancora abbastanza, segnala Fedez in una story su Instagram.

"Oggi è la Giornata mondiale della salute mentale", scrive l'artista. "Il disturbo mentale è un'esperienza comune nella vita di moltissime persone in Italia e nel mondo. Secondo la Società italiana di psichiatria, circa un italiano su quattro ha sperimentato nel corso della vita disturbi d'ansia, attacchi di panico, depressione, disturbi alimentari, psicosi e altre forme di disturbi mentali". Ma "le Istituzioni pubbliche, nonostante alcuni passi avanti successivi alla pandemia, non investono ancora sufficienti risorse per la prevenzione e la riabilitazione nel campo della salute mentale". Eppure, "secondo la Società italiana di psichiatria, la depressione vale il 4% del prodotto interno lordo tra spese dirette e indirette".

"In Italia ci sono moltissime realtà che si prendono cura di chi soffre di disturbi della salute mentale", ricorda Fedez che ne cita una fra tutte. "Tra queste Fondazione Progetto Itaca, che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione per persone con problemi di salute mentale e le loro famiglie. Oltre a una linea d'ascolto, incontri gratuiti per definire il bisogno e orientare alla cura, un club diurno per lo sviluppo dell'autonomia socio-lavorativa di persone con disturbi psichici", conclude il cantante e conduttore Tv, indirizzando i follower a "@progetto.itaca, progettoitaca.org".

IL GRAZIE DI ITACA - "Siamo lieti ed entusiasti per le parole di Fedez. Confidiamo che anche attraverso le sue parole chiunque si senta in difficoltà trovi la forza, il coraggio e migliori condizioni attorno a lui per rompere il muro delle paure e avviarsi così verso un percorso di guarigione". Lo dichiara Felicia Giagnotti, presidente di Fondazione Progetto Itaca.

"Siamo davvero felici e profondamente riconoscenti a Fedez che oggi, in occasione della Giornata mondiale per la salute mentale, ha deciso di condividere con la sua community il lavoro di Fondazione Progetto Itaca, da anni impegnata nel promuovere programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale e alle loro famiglie", afferma Giagnotti in una nota. "Secondo le ultime ricerche - sottolinea - sono sempre di più le persone che ogni giorno convivono con un disagio psichico, ma che a causa di timori e pregiudizi non fanno richiesta di un aiuto specialistico". L'auspicio è che la testimonianza di Fedez possa contribuire a sconfiggere lo stigma che paralizza chi soffre.