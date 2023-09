Giornata Internazionale SLA, Benzoni (Deputato): “Occasione per divertirsi, fare prevenzione e raccogliere fondi”

“La Giornata Internazionale della Sla è una grande occasione dove uniscono più cose: la volontà dei Bresciani di stare insieme e divertirsi con la volontà di fare prevenzione di questa malattia che colpisce tanti Bresciani e mette in difficoltà tantissime famiglie e l’intento di raccogliere fondi attraverso attività sul territorio”. Lo ha detto l’On. Fabrizio Benzoni, deputato alla camera membro X commissione attivita produttive commercio e turismo a margine dell’apertura dell’edizione 2023 della Giornata Nazionale SLA, per la prima volta in anteprima nazionale a Brescia, Capitale della Cultura 2023 insieme a Bergamo, in occasione del 40° anniversario di AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.