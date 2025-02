Giornata raccolta farmaci, Consulcesi in prima linea a Roma e Milano

Ogni confezione di farmaci donata rappresenta una speranza concreta per chi vive in condizioni di fragilità. Nell'edizione del 2024, la Giornata di Raccolta del Farmaco ha permesso di raccogliere oltre 600.000 confezioni, per un valore superiore a 5 milioni di euro, offrendo sollievo a 430.000 persone in difficoltà e supportando 2.012 enti assistenziali. Quest'anno, dal 4 all'8 febbraio 2025, Fondazione Consulcesi rinnova il suo impegno partecipando attivamente alla Grf promossa dal Banco Farmaceutico. I volontari della Fondazione, insieme ai dipendenti del Gruppo Consulcesi, sono presenti nelle farmacie aderenti di Roma e Milano per invitare i cittadini a donare farmaci da banco destinati agli enti assistenziali del territorio.

Ogni anno, migliaia di persone in Italia rinunciano a cure essenziali perché non possono permettersi farmaci di uso quotidiano. Tra i più richiesti ci sono farmaci per malattie comuni, come antinfiammatori, antipiretici e decongestionanti nasali, ma anche presidi specifici per la cura di ferite, disturbi gastrointestinali o patologie croniche. Da qui l'invito di Fondazione Consulcesi rivolto ai cittadini a donare alcuni dei farmaci più richiesti da enti assistenziali e unità mobili impegnate nell'assistenza sanitaria ai più fragili. "In particolare – spiega Alessandro Falcione, Coordinatore dell’Unità Mobile 'Salute ed Inclusione' della Fondazione Consulcesi in collaborazione con Fimmg Lazio – abbiamo necessità di antidolorifici e antinfiammatori, assolutamente i più utili e richiesti. Questi farmaci sono fondamentali per affrontare le numerose problematiche croniche dolorose con cui si convivono la stragrande maggioranza dei nostri utenti".

I farmaci raccolti - riporta una nota - saranno distribuiti alle persone in difficoltà che usufruiscono dei servizi socio-sanitari offerti dall'Unità Mobile della Fondazione Consulcesi e da altri enti del territorio. L'Unità Mobile rappresenta un progetto chiave della Fondazione: solo nel 2024, questa struttura itinerante ha fornito assistenza sanitaria a oltre 3.500 persone senza fissa dimora o in condizioni di estrema vulnerabilità, realizzando più di 8.000 interventi, tra cui vaccinazioni, visite mediche e distribuzione di farmaci essenziali. Recentemente, l’Unità Mobile, in collaborazione con la Fimmg Lazio, è stata protagonista di una campagna vaccinale antinfluenzale, raggiungendo decine di persone senza fissa dimora, dimostrando quanto sia cruciale portare cure direttamente a chi non ha accesso ai servizi sanitari tradizionali.

"La lista di farmaci donati non è solo un elenco, ma un simbolo delle piccole grandi necessità che possiamo aiutare a soddisfare – commenta Simone Colombati, presidente della Fondazione Consulcesi. – Ogni farmaco rappresenta una possibilità di migliorare la vita di chi è più fragile. La salute è un diritto, non un privilegio". Attraverso iniziative come la Grf e "il lavoro sul campo dell’Unità Mobile, vogliamo garantire cure e dignità a chi vive ai margini della società. Ogni confezione donata può davvero fare la differenza. Aspettiamo tutti nelle farmacie aderenti per trasformare insieme un piccolo gesto in una grande opportunità di solidarietà" conclude.