Grassi (Un. Aquila): "I flavonoidi del cacao proteggono da rischio cardiovascolare"

“I flavonoidi contenuti nel cacao in alte concentrazioni fanno bene al cuore, alla pressione sanguigna e alle arterie. Proteggono infatti dal rischio cardiovascolare. Lo dimostrano diversi studi, uno condotto in Centro America che conferma una relazione tra assunzione di alte dosi di flavonoidi contenute nel cacao e un ridotto rischio cardiovascolare. Un tema su cui sono tornati recentemente anche i ricercatori dell’Università di Harvard, secondo i quali più di 200 mg di flavonoidi assunti ogni giorno fanno bene alla salute. Dopo un follow-up di 3,5 anni secondo gli autori dello studio la mortalità cardiovascolare era diminuita del 27%”. Lo ha detto Davide Grassi, professore di Medicina interna Università degli Studi dell’Aquila intervenendo al Welfair 2023, il mondo della salute alla Fiera di Roma. “Anche all’Università dell’Aquila abbiamo condotto uno studio su effetti flavonoidi del cacao sul cuore. Come gruppo abbiamo riscontrato un miglioramento dell’insulina-resistenza in pazienti a rischio malattie cardiovascolari, ipertesi e con intolleranza al gluciosio”.