Hackathon Synlab, Buratti: “Le nuove generazioni sono piene di voglia di fare”

“Quando gli si dà una possibilità i giovani sanno sfruttarla e dimostrano di essere dei veri talenti” Andrea Buratti, Ceo Synlab Italia, commenta così la terza edizione degli I-Days, l’Hackathon organizzato dal Gruppo Synlab nell’ambito di un programma elaborato da Eit Health (European Institute of Innovation & Technology), in collaborazione con Cariplo Factory, Federated Innovation @Mind e l’università degli Studi di Napoli Federico II. Tema di quest’anno ‘Aging della popolazione e malattie croniche. AI, cybersecurity e data science per migliorare la qualità di vita dei pazienti’. I vincitori sono stati premiati al Mind di Milano.