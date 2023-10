Herpes zoster, Monti: “Fondamentale aggancio attivo popolazione per campagna vaccinale”

“È fondamentale comunicare ai cittadini le informazioni riguardanti le campagne vaccinali ed è fondamentale un aggancio attivo della popolazione” Queste le parole di Emanuele Monti, presidente della IX Commissione permanente sostenibilità sociale, casa e famiglia del Consiglio regionale della Lombardia, a margine dell'incontro “Il valore della prevenzione vaccinale per il sistema economico e di welfare in Lombardia: le prospettive per il vaccino contro l’Herpes Zoster”, svoltosi presso Palazzo Pirelli, organizzato da The European House - Ambrosetti con il contributo non condizionante di Gsk ed il patrocinio di Regione Lombardia.