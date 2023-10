Herpes Zoster, Sbrogiò: "In Veneto attivi ambulatori vaccinali negli ospedali"

“Al fine di rendere più semplice la compliance, ovvero l’accettazione della vaccinazione da parte del paziente, si cerca di proporre il vaccino in ospedale. Nella regione Veneto sono già attive ottime iniziative a Vicenza, Rovigo, Padova ed in altre realtà”. Così il dottor Luca Gino Sbrogiò, presidente Siti Triveneto e direttore del dipartimento di Prevenzione presso Ulss 6 Euganea a Padova, a margine del simposio Gsk ‘Il caso Zoster: la vaccinazione come parte integrante della cura del paziente fragile’, svoltosi nell’ambito della Conferenza nazionale di Sanità pubblica straordinaria organizzata dalla Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) a Cernobbio dal 12 al 14 ottobre.