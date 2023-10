Herpes zoster, Signorelli: “In Lombardia grande sforzo vaccinazione ma contesto non ottimale”

“In Lombardia l'anno scorso è stato fatto un grosso sforzo per cercare di implementare la vaccinazione contro l’herpes zoster. Il problema è il contesto non ottimale: i medici di medicina generale sono pochi e molto impegnati sul fronte dei pazienti, i servizi vaccinali devono ancora recuperare le vaccinazioni non fatte durante il covid e le farmacie sono impegnate su altre due vaccinazioni”. Così Carlo Signorelli, presidente di Siti Lombardia e professore ordinario di Igiene dell’università Vita Salute San Raffaele di Milano, a margine dell'incontro “Il valore della prevenzione vaccinale per il sistema economico e di welfare in Lombardia: le prospettive per il vaccino contro l’Herpes Zoster”, svoltosi presso Palazzo Pirelli, organizzato da The European House - Ambrosetti con il contributo non condizionante di Gsk ed il patrocinio di Regione Lombardia.