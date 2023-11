Hiv, Lazzaro (La Sapienza): “Ansia e depressione più frequenti in persone con Hiv”

“Dalla survey emerge che le persone con Hiv hanno una prevalenza molto maggiore rispetto alla popolazione generale di disturbi che riguardano la salute mentale, come la depressione, l’ansia e i disturbi del sonno”. Lo ha detto il dottor Alessandro Lazzaro, infettivologo del dipartimento di Sanità pubblica e Malattie infettive dell’università La Sapienza di Roma, a margine della conferenza stampa di lancio della campagna ‘Hiv. Ne parliamo?’, promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti italiane e dell’Italian conference on Aids and antiviral research (Icar). La campagna di sensibilizzazione e informazione nasce sulla base dei risultati dell'indagine condotta da Elma Research su 500 pazienti con Hiv.