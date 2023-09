Hiv, Mussini (UniMore): “Crescere giovani con intento assistenziale e speculativo di ricerca”

“Crescere i giovani professionisti con un intento non soltanto assistenziale ma soprattutto speculativo di ricerca credo sia fondamentale”. Così, Cristina Mussini, membro comitato scientifico Icona e progetto Icona XT e prof.ssa di Malattie Infettive UniMore a margine della giornata di chiusura del summer camp Icona Xt, con la quale culmina il progetto Icona Xt, percorso educazionale Ecm (Educazione continua in medicina), suddiviso in 7 tappe, riservato a giovani specialisti o specializzandi strutturati in Infettivologia afferenti i centri Icona.