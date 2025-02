La presidente dell'associazione tossicologi forensi Sabrina Strano Rossi: ”Ancora troppo alcol e troppa cocaina sulle nostre strade”

“In realtà non è cambiato dal punto di vista dei farmaci, delle sostanze che vengono ricercate e anche delle sanzioni non è cambiato molto. Si pone più attenzione all'analisi del fluido orale che già comunque si faceva anche prima.” sono le parole di Sabrina Strano Rossi presidente dell'associazione tossicologi forensi italiani ospite a Bologna al Congresso Nazionale di Sitox e intervenuta sul nuovo codice della strada in relazione all'assunzione di farmaci e sulle sostanze che non superano i test di controllo.