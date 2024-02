“Il Manifesto è essenziale per una presa in carico efficace e precoce per dare le risposte migliori. Questo percorso è importante per dare una risposta univoca in tutto il territorio” ha spiegato Elena Leonardi, X Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro, Previdenza sociale del Senato durante la presentazione del Manifesto con le cinque azioni da intraprendere per ottimizzare la gestione di una patologia come la vitiligine.