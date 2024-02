Liris: “Fondamentale investire su ricerca, assistenza e cura del paziente”

“Affrontare le patologie significa investire, dobbiamo portare la Sanità sul territorio, affrontando il tema non in termini di costi ma di investimenti, sulla ricerca, sull'assistenza e la cura del paziente. Serve una rete formativa, assistenziale e informativa” ha detto Guido Quintino Liris, V Commissione Bilancio del Senato, intervenuto alla conferenza “Focus vitiligine: tappa conclusiva del Tour Nazionale” in collaborazione con Motore Sanità, Panacea, Incyte, Solve On, presso Sala caduti di Nassirya al Senato.