"Le cause principali degli avvelenamenti sono per il 50% almeno circa farmaci, poi ci sono un 30% sostanze chimiche contenute prevalentemente nei prodotti domestici, quindi facilmente la portata di bambini e di persone in ambiente di vita normale.” Sono le parole di Franco Locatelli, past president della Società Italiana di Tossicologia e direttore del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, intervenuto al 22° Congresso Nazionale Sitox di Bologna.