Lopalco, 'contro cimici del letto no a fai da te, rivolgersi a professionisti'

Le cimici del letto, che in questo periodo preoccupano per le molte infestazioni segnalate, in Francia e anche in alcune città italiane, non sono "un problema nuovo, né in Italia né oltralpe. Il consiglio che diamo, in caso di sospetta infestazione è di rivolgersi senza indugio a professionisti". Lo raccomanda, attraverso , l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'Università del Salento.

Se dunque ci si accorge della presenza di questi parassiti "è bene informare il locale servizio di igiene e quindi, in caso di conferma di infestazione - ribadisce Lopalco all'Adnkronos Salute - provvedere alla disinfestazione servendosi di servizi professionali".

"Se non si fa una disinfestazione professionale le cimici ritornano", precisa Lopalco, evidenziando la necessità di interventi mirati e specialistici.

"ll problema è che non tutti lo fanno perché costa". E questi parassiti "sono un problema delle abitazioni più modeste. Purtroppo rischia di essere un circolo vizioso".