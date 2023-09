Lupus eritematoso sistemico, Sebastiani (Sir): “Capace di colpire qualsiasi organo e apparato”

“Il lupus eritematoso sistemico è una malattia reumatica autoimmune sistemica in quanto può colpire qualsiasi organo e apparato del corpo umano. Quando viene colpito un organo vitale, la prognosi per il paziente si fa più severa e complicata”. Lo ha detto Gian Domenico Sebastiani, presidente della Sir, a margine della conferenza stampa, promossa dalla società farmaceutica Otsuka per presentare una nuova opzione terapeutica per i pazienti colpiti da nefrite lupica, grave conseguenza del lupus eritematoso sistemico. Si tratta della voclosporina, un agente immunosoppressore da poco rimborsabile grazie l’intervento dell’Agenzia Italiana del Farmaco.