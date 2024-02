Malattia di Crohn e colite ulcerosa, Armuzzi: "Usare terapie avanzate se malattia non ben controllata"

“Oggi fortunatamente abbiamo a disposizione numerose terapie per la gestione dei pazienti affetti da malattia di Crohn e da colite ulcerosa. Oltre alle terapie tradizionali, abbiamo infatti la possibilità di impiegare gli anticorpi monoclonali e le piccole molecole. Queste nuove terapie, dette avanzate, devono essere iniziate quando il paziente non è tenuto perfettamente sotto controllo con la terapia tradizionale”. Così, Alessandro Armuzzi, responsabile Uo di Ibd - Malattie infiammatorie croniche intestinali, Irccs Humanitas di Rozzano (MI), in occasione della conferenza stampa di presentazione dello studio osservazionale Podcast e dell'indagine sui pazienti Acquire_Ibd, intitolata ‘Malattia di Crohn e colite ulcerosa: diamo luce all’invisibile’, a cura di Abbvie.