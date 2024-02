Malattia di Crohn e colite ulcerosa, Iezzi (Abbvie): "Medico e pazienti non allineati su percezione gravità"

“Lo studio Podcast ha evidenziato che più della metà dei pazienti è in un controllo non ottimale di malattia. C’è quindi bisogno di un ulteriore sforzo terapeutico per questi pazienti. Un altro dato importante è il disallineamento della percezione di gravità della malattia tra pazienti e medici. Questo gap clinico deve essere colmato anche attraverso la comunicazione”. A dirlo è Annalisa Iezzi, direttore medico di AbbVie, in occasione della conferenza stampa di presentazione dello studio osservazionale Podcast e dell'indagine sui pazienti Acquire_Ibd, intitolata ‘Malattia di Crohn e colite ulcerosa: diamo luce all’invisibile’, a cura di Abbvie.