Intervistato nel corso del lancio del progetto ‘Articoliamo – Lo sai che?’, Matteo Arzenton, presidente Associazione veneta per l’emofilia e le coagulopatie ha dichiarato: “Giornate come questa sono importantissime per continuare a creare rete tra pazienti e medici”. L’iniziativa è stata patrocinata da FedEMo, la Federazione delle Associazioni Emofilici, realizzata grazie all’azienda biofarmaceutica multinazionale Sobi.