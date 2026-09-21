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Attrv-Pn, via libera di Aifa a terapia autosomministrabile che 'spegne' causa molecolare patologia

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21 settembre 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una singola somministrazione mensile, da effettuare in autonomia al domicilio grazie ad un dispositivo auto-iniettore, e benefici sia clinici che sulla qualità di vita dei pazienti con amiloidosi ereditaria da transtiretina con polineuropatia - Attrv-Pn di stadio 1 o 2. Si tratta di eplontersen, approvato alla rimborsabilità dall'Agenzia italiana del farmaco - Aifa, in grado di agire direttamente sulla causa molecolare della patologia, bloccando a monte la produzione epatica della transtiretina - Ttr. Rara e progressiva, l'amiloidosi ereditaria mediata da Ttr interessa oggi circa 600 persone in Italia e, oltre a gravare sulla salute, ha un impatto socioeconomico elevato. È dunque ancor più importante trovare soluzioni terapeutiche e organizzative che consentano di rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti di questi pazienti. Se ne è parlato a Milano in occasione dell'incontro con la stampa promosso da Astrazeneca.

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