circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare: Giornata Sla, Litta (Aisla Lazio) 'progetto Baobab sollievo per famiglie'

bms 2 b

22 settembre 2025 | 09.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il progetto Baobab è pensato soprattutto per i figli minori in un contesto con una diagnosi Sla. Le iniziative di Aisla sono fondamentali perché attraverso le operazioni di sollievo per tutto il contesto familiare, offrono un aiuto concreto sul territorio" nella "gestire di trasporti, consulti, visite specialistiche, sostegno psicologico, materiali di consumo e ogni altra piccola necessità del quotidiano". Così Stefano Litta, segretario di Aisla Lazio, in occasione della XVIII Giornata nazionale Sla spiega il progetto Baobab di Aisla, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, nato nel 2018 da uno studio sull'impatto della sclerosi laterale amiotrofica sull'intero nucleo familiare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio - Video
Trump, l'insulto a Biden 'figlio di put...': "Niente compassione per lui" - Video
Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia" - Video
"Salvate i miei 5 figli", l'appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza - Video
"Si stava avventando su di me", lite tra il giornalista di Report e la scorta di Giuli - Video
Lega, primo giorno a Pontida all’insegna dell'unità - Video
Pontida, il 'vaffa' dei giovani leghisti a Calenda e la contestazione a Vannacci: "Lui è moderato, noi no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza