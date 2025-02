Malattie rare: ipertensione arteriosa polmonare, l’home delivery porta la terapia a casa. Speciale Salus TV.

Terapia a domicilio grazie a trattamenti con farmaci stabili per un tempo più prolungato: è l’innovazione scientifica e organizzativa messa a punto da Aop Health che semplifica la somministrazione delle cure per i pazienti con Ipertensione arteriosa polmonare (Iap). Di questa novità, che riduce anche l’aggravio per le strutture sanitarie, si è parlato nel corso della conferenza stampa ‘Malattie rare.Terapia su misura e home delivery: come cambia l’approccio all’Ipertensione arteriosa polmonare’, organizzata a Palazzo dell’Informazione a Roma.