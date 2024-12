Malattie rare, l’efficacia di mepolizumab nella granulomatosi eosinofilica con poliangite (Egpa)

Con un’incidenza di 0.5 - 4.2 casi per milione di persone e una prevalenza tra i 10-14 casi per milione, la granulomatosi eosinofilica con poliangite (Egpa) è una malattia rara che interessa i vasi sanguigni di piccole e medie dimensioni, coinvolgendo più organi. È una malattia subdola e per la diagnosi ci possono volere tra i 7 e i 10 anni. Dell’Egpa e dei nuovi approcci terapeutici se ne è parlato all’incontro stampa organizzato da Gsk a Milano, “Egpa: opportunità di trattamento con mepolizumab e ruolo dello pneumologo”.