Malattie rare: ‘oltre i segni della neurofibromatosi’ per salvaguardare i bambini con NF1

I bambini che portano i segni della neurofibromatosi di tipo 1 si trovano a dover affrontare un grosso disagio e la paura di essere esclusi dagli altri. Per sensibilizzare la popolazione sul valore dell’inclusività nasce la campagna “Siamo iNFinite sfumature. Oltre i segni della neurofibromatosi”, progetto promosso da Ananas (Associazione nazionale aiuto per la neurofibromatosi amicizia e solidarietà), Anf (Associazione Neuro Fibromatosi) e Associazione Linfa (Lottiamo insieme contro le neurofibromatosi), in collaborazione con Alexion, AstraZeneca Rare Disease.