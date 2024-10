Malattie rare, Patanella (NeMO): “Sma Talent School permette ai pazienti di mostrare il proprio talento”

"Un progetto che attraverso la voce mette in mostra i talenti dei pazienti ed evidenzia ciò che possono fare, non ciò che non possono fare” ha detto ai microfoni dell’Adnkronos Katia Patanella, medico neurologo del Centro Clinico NeMO Roma, intervistata a Milano a valle della presentazione del progetto Sma Talent School sviluppato da Centri Clinici NeMO, Famiglie Sma e Roche. Il progetto è stato pensato per valorizzare e far scoprire le possibilità di utilizzo delle abilità vocali per chi vive con la Sma (atrofia muscolare spinale).