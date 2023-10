Malattie rare: Rossi (Sapienza) “Farmaci per alopecia areata cambiano iter patologia”

“L'introduzione dei farmaci che sono stati adottati per l'alopecia areata è importante, in quanto cambierà l’iter sia da un punto di vista della remissione della malattia, sia della strategia terapeutica”. Lo ha detto Alfredo Rossi, professore associato Clinica Dermatologica Policlinico Umberto I Università La Sapienza Roma, in occasione della presentazione della Giornata nazionale Alopecia areata, malattia rara che colpisce in Italia circa 118mila persone. L’Alopecia Areata Day quest’anno si terrà il 27 ottobre. All’iniziativa aderiscono 26 ospedali italiani dove dermatologi e psicologi effettueranno gratuitamente screening e visite ai pazienti. L’incontro è stato promosso e coordinato da Aipaf Associazione italiana pazienti alopecia and friends in collaborazione cion Fb&Associati.