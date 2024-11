Malattie rare, viceministro Bellucci: “Tutti insieme dobbiamo dare le risposte che ancora mancano”

"Istituzioni, privato sociale, privato, mondo delle professioni, ricerca: tutti insieme dobbiamo dare quelle persone che ancora mancano alle persone affette da Sla. Si tratta di persone fragili, fra i fragili che hanno poco tempo”. Lo ha dichiarato il viceministro alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, all’evento streaming "Una promessa per la ricerca", organizzato da Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica per promuovere la responsabilità e l’impegno nella lotta alla Sla. L’evento ha dato il via alla campagna di raccolta fondi natalizia a sostegno della Ricerca scientifica.