Mandorino (Cittadinanzattiva), ‘attenzione elevata su anemia emolitica autoimmune’

“Nei confronti dell’anemia emolitica autoimmune da anticorpi freddi (Cad), malattia ultra-rara del sangue, la nostra attenzione è elevata: si tratta di una patologia difficile da diagnosticare, difficile da prendere in carico, difficile da vivere per i pazienti e anche per i caregiver, dal momento che a essere colpita è principalmente la popolazione anziana”. Lo ha detto Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva intervenendo a Roma alla presentazione di 'Una vita senza inverno', il diario che racconta il desiderio dei pazienti con Cad, nato da una iniziativa di Sanofi con il contributo di Cittadinanzattiva e di Uniamo, la Federazione italiana malattie rare.